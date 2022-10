Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hagenburg - Das neue Team der Polizeistation Hagenburg stellt sich vor

Nienburg (ots)

(KEM) Besucherinnen und Besucher der Polizeistation Hagenburg an der Steinhuder-Meer-Straße blicken seit kurzem in zwei neue Gesichter. Seit dem 01. Oktober versieht Polizeioberkommissar Maximilian Brauner seinen Dienst an der Station in Hagenburg. Er folgte auf Oberkommissarin Verena Schmidt, die nun in den Ermittlungsdienst des Polizeikommissariates (PK) Stadthagen wechselte. Brauner war zuvor lange Zeit im Einsatz- und Streifendienst in Stadthagen tätig. Nun arbeitet er Seite an Seite mit Polizeioberkommissar Florian Herweg, der bereits im April vom Einsatz- und Streifendienst des PK Bückeburg nach Hagenburg wechselte und für den Ende Juni in den Ruhestand verabschiedeten Volker Busch nachrückte.

Die Oberkommissare können zusätzlich auf Erfahrungen in unterschiedlichen Dienstzweigen wie dem Ermittlungsdienst, der Bereitschaftspolizei oder auch der Verfügungseinheit zurückgreifen.

Der räumliche Zuständigkeitsbereich des Teams erstreckt sich auf das Gebiet der Stadt und Samtgemeinde Sachsenhagen. Hierzu gehören auch die Gemeinden Wölpinghausen, Auhagen, Sachsenhagen und Hagenburg. Die Polizeistation ist in der Regel von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:30 Uhr besetzt. Freitags sind die Beamten von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr in der Dienststelle zu erreichen. Sollte die Polizeistation zu diesen Zeiten geschlossen sein, befinden sie sich wahrscheinlich in einem Einsatz in der Samtgemeinde, weshalb um eine vorherige telefonische Terminabsprache (05033/980130) gebeten wird. Außerhalb dieser Zeiten steht das Polizeikommissariat in Stadthagen zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell