POL-NI: Kennzeichendiebstahl in Marklohe /Zeugen gesucht

Nienburg (ots) - (KEM) Die Polizei Stadthagen sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich in der Zeit von Samstag auf Sonntag, 01./02.10.2022, zwischen ca. 23 Uhr und 12 Uhr am Bussardweg in Stadthagen ereignete. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde ein in einer Parklücke am Ende des Bussardweges geparkter blauer BMW durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der Beifahrerseite beschädigt. Der Verursacher, der den ...

mehr