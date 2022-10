Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht in Liebenau /orangefarbener Pkw ähnlich SUV gesucht

Liebenau (ots)

(opp) Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Donnerstag, den 06.10.2022, am Einmündungsbereich der Sternstraße zur Langen Straße, in Liebenau. Gegen 11:00 Uhr befuhr ein 69jähriger Liebenauer mit seinem schwarzfarbenen Pkw BMW die Sternstraße herunter und beabsichtigte nach rechts auf die Lange Straße einzubiegen. Verkehrsbedingt habe er dort halten müssen um den vorfahrtsberechtigten Verkehr passieren zu lassen. Hierbei bemerkte er, wie ein orangefarbener Pkw, ähnlich eines SUV, im Kurvenbereich, aus Richtung Marklohe kommend, nach rechts in die Sternstraße einbog und hierbei gegen das linke hintere Seitenteil des BMW prallte. Der Verursacher setzte seine Fahrt anschließend auf der Sternstraße weiter fort, während der BMW-Fahrer sein Fahrzeug wendete um das orangefarbene Fahrzeug einzuholen. Leider verlief diese Maßnahme erfolglos. An dem Pkw BMW entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden von ungefähr 3.000,00 Euro. Das Fahrzeug des Verursachers muss Beschädigungen im vorderen linken Bereich aufweisen. Es wird gebeten, sachdienliche Hinweise an die Polizeistation Liebenau, Tel.: 05023/988990 zu richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell