POL-ST: Rheine, Körperverletzung auf Schulhof, Geschädigter gesucht

Neuenkirchen (ots) - Ein ziemlich dreister Diebstahl hat sich am Donnerstag (22.09.22) in der Innenstadt ereignet: Während ein Mann bei einem Unfall Erste Hilfe leistete, wurde aus seinem Auto das Portemonnaie gestohlen. Am Eilersweg - an der Kreuzung Am Bahndamm /Wichernstraße - war gegen 17.45 Uhr ein Motorradfahrer gestürzt und hatte sich dabei leicht verletzt. ...

