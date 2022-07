POL-PDLU: (Speyer) Beschädigung eines Büros der Partei Bündnis 90/Die Grünen

Dannstadt-Schauernheim (ots) - Von einer Autobahnbrücke über die BAB 61 warfen am Dienstag, 05.07.2022, gegen 20:00 Uhr, zwei Kinder einen Stein auf einen hindurchfahrenden PKW. Die Fahrerin blieb unverletzt. An der Motorhaube und der Windschutzscheibe entstand gemäß ersten Einschätzungen ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Durch eine Polizeistreife konnte eines der Kinder namentlich ermittelt werden. Die ...

mehr