Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom 13.08.22

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

1. Vermisster 12 Jähriger wieder aufgetaucht - Hanau

Der 12 Jahre alte Dylan Hoch, der seit Dienstag aus einer Fachklinik in Hanau verschwunden war, wir berichteten, wurde am Freitagabend wohlbehalten in Hanau aufgefunden. Ein Zeuge hatte den Jungen wiedererkannt und die Polizei informiert. Dylan wurde wieder der Fachklinik in Hanau übergeben.

Offenbach am Main, 13.08.22, Arnd Bamberg, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell