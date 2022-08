Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Blitzermeldung: Bitte fahren Sie nicht schneller als erlaubt!

Offenbach (ots)

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Polizeipräsidium Südosthessen - Geschwindigkeitskontrollstellen für die 33. Kalenderwoche 2022

(lei/mw) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits an Geschwindigkeits-Gefahrenstellen sowie an Strecken zum Zwecke des Lärmschutzes.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

15.08.2022:

B 43 a, Hanau in Richtung Fulda, Anschlussstelle Hanau-Hafen (Gefahrenbereich Geschwindigkeit);

16.08.2022:

B 459, Dreieich in Richtung Offenbach, vor dem Geisfeldkreisel (Gefahrenbereich Geschwindigkeit);

17.08.2022:

K 903, Niedermittlau in Richtung Rothenbergen, vor der BAB Auffahrt (Gefahrenbereich Geschwindigkeit); BAB 66, Fulda in Richtung Hanau, Anschlussstelle Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz);

18.08.2022:

BAB 66, Fulda in Richtung Hanau, Anschlussstelle Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz); L 3333, Gelnhausen-Ost, Gelnhausen in Richtung Höchst (Gefahrenbereich Geschwindigkeit);

19.08.2022:

BAB 66, Fulda in Richtung Hanau, Anschlussstelle Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz); L 3483, Hanau in Richtung Rodenbach, in Höhe Forsthaus (Gefahrenbereich Geschwindigkeit); K 854, Langenselbold in Richtung Erlensee, am Ausbauende (Gefahrenbereich Geschwindigkeit);

20.08. und 21.08.2022:

BAB 66, Fulda in Richtung Hanau, Anschlussstelle Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz).

Offenbach, 12.08.2022, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell