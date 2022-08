Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Verkehrswacht und Polizei in Offenbach bieten Pedelec-Training an

Ein Dokument

Offenbach (ots)

Save the date! Pedelec-Training im Leonhard-Eißnert-Park - Offenbach

(jm) Alle Pedelec-Liebhaberinnen und -Liebhaber aufgepasst: Die Jugendverkehrsschule bietet in Kooperation mit der Verkehrswacht in den Sommerferien drei Termine für ein kostenfreies Verkehrssicherheitstraining im Leonhard-Eißnert-Park an. Angesprochen sind insbesondere Seniorinnen und Senioren. In dieser eintägigen Veranstaltung wird das sichere Fahren auf dem eigenen Pedelec erklärt und geübt. Das Training auf dem Übungsplatz wird an den folgenden Tagen jeweils von 9 bis 12 Uhr angeboten:

- Dienstag, 16.08.2022 - Mittwoch, 17.08.2022 - Donnerstag, 18.08.2022

Anmeldung:

Per Mail: jugendverkehrsschule.ppsoh@polizei.hessen.de Telefon: 069 873496 oder 0172 9422095 (Herr Mank von der Verkehrswacht Offenbach) Weitere Informationen können dem beigefügten Flyer entnommen werden (Quelle: Polizei).

Für Dienstag und Mittwoch sind Medienvertreterinnen und -vertreter herzlich eingeladen, über die Aktion zu berichten.

Offenbach, 11.08.2022, Pressestelle, Jennifer Mlotek

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell