Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 48-jähriger Rollstuhlfahrer erliegt seinen Verletzungen

Hannover (ots)

Am Freitag, 26.11.2021, hat ein 56 Jahre alter Lkw-Fahrer beim Einbiegen in die Anlieferungszone in der Rundestraße einen 48-jährigen Rollstuhlfahrer mit seinem Sattelschlepper erfasst. Dadurch erlitt der 48-Jährige schwere Verletzungen (wir haben berichtet).

Am Sonntag, 05.12.2021, erlag der Mann in einem Krankenhaus seinen Verletzungen. /nash, nzj

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie unter dem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5083820

