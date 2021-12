Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: 53-jähriger Taxifahrer entkommt zwei Räubern mit leichten Verletzungen

Hannover (ots)

In der Nacht zu Montag, 06.12.2021, haben zwei Männer einen Taxifahrer mit einem Messer bedroht und ihm ins Gesicht geschlagen. Zuvor ließen sie sich von ihm zum Tatort in der Salzwedeler Straße in der hannoverschen Vahrenheide fahren. Die Polizei sucht nach den flüchtigen Tätern und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover riefen die beiden unbekannten Männer gegen Mitternacht ein Taxi zum Vahrenheider Markt und ließen sich ohne ein konkretes Ziel herumfahren. In der Salzwedeler Straße im Stadtteil Vahrenheide hielt der 53-jährige Taxifahrer auf Aufforderung an. Ein Fahrgast stieg aus, trat an die Fahrertür des Daimler E200 und riss diese auf. Er bedrohte den Fahrer mit einem Messer und forderte ihn auf, sein Geld herauszugeben. Währenddessen stieg auch der zweite Fahrgast aus und gesellte sich zum Haupttäter. Geistesgegenwärtig gelang es dem 53-Jährigen mit seinem Taxi - trotz geöffneter Fahrertür - loszufahren. Während seiner Flucht rannten die Täter zunächst neben dem Auto her. Der Haupttäter schlug ihm mit der Faust währenddessen ins Gesicht. Der Taxifahrer entkam ihnen mit leichten Verletzungen.

Die kurz danach gerufene Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen erfolglos nach den Tätern. Die Ermittler suchen daher nach Zeugenhinweisen zu dem versuchten räuberischen Angriff auf Kraftfahrer.

Die mutmaßlichen Täter werden auf 30 Jahre geschätzt. Sie sollen etwa 1,85 Meter groß und von dünner beziehungsweise athletischer Statur sein. Beide haben schwarzes Haar, einen dunklen Teint, sowie dunkle Augen und sprachen Deutsch mit Akzent. Zur Tatzeit waren sie mit einem grünen Kapuzenparka und mit einer dunklen Jacke bekleidet und trugen jeweils eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst des Zentralen Kriminaldienstes Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 entgegen. /nzj, desch

