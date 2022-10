Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Stadthagen sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich in der Zeit von Samstag auf Sonntag, 01./02.10.2022, zwischen ca. 23 Uhr und 12 Uhr am Bussardweg in Stadthagen ereignete.

Nach aktuellen Erkenntnissen wurde ein in einer Parklücke am Ende des Bussardweges geparkter blauer BMW durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der Beifahrerseite beschädigt. Der Verursacher, der den BMW vermutlich beim Ein-/ oder Ausparken touchierte, entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die 32-jährige Geschädigte fand ihren PKW am Sonntagmittag beschädigt vor und erstattete am Dienstag Anzeige bei der Polizei Stadthagen. Bei der Inaugenscheinnahme ihres PKW stellten die Beamten diverse Lackkratzer und Eindellungen insbesondere im hinteren Bereich der Beifahrerseite fest. Die Schadenssumme wurde auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Die Polizei Stadthagen bittet um Zeugenhinweise, die telefonisch unter 05721/40040 entgegengenommen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell