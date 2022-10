Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach versuchtem Einbruch in Bäckerei

Nienburg (ots)

(KEM) Vergangene Nacht (05./06.10.2022) versuchten bislang unbekannte Täter in die Bäckerei am Bahnhofsvorplatz in Nienburg einzubrechen.

Gegen 3.30 Uhr stellten Beamte der Polizei Nienburg im Rahmen ihrer Streifenfahrt einen Einbruchsalarm an der Bäckerei sowie ein beschädigtes Fenster fest. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen beschädigten bislang unbekannte Täter in der Nacht ein Seitenfenster der Bäckerei am Bahnhofsplatz in Nienburg und öffneten das Fenster der Bäckerei, um in diese einzudringen. Aus bislang ungeklärter Ursache ließen sie von dem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Nach Rücksprache mit Mitarbeitenden erlangten die Täter kein Diebesgut.

Wer hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf dem Bahnhofsvorplatz verdächtige Personen gesehen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Nienburg unter 05021/97780 entgegen.

