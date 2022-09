Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühlertal - In Bäckerei eingebrochen, Zeugenhinweise erbeten

Bühlertal (ots)

In einem vermutlichen Zeitraum von Montag, 05.09.2022, 11 Uhr bis Dienstag, 06.09.2022, 04:15 Uhr kam es in der Schulstraße zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter versuchten zunächst durch gewaltsames Aufhebeln der Haupteingangstür in eine dortige Bäckerei zu gelangen. Offenbar scheiterte das Vorhaben, weshalb die Langfinger die Nebeneingangstür aufbrachen und sich somit Zutritt in die Bäckerei verschafften. Insgesamt wird ein Diebstahlschaden im dreistelligen Bereich beziffert. Der Sachschaden beläuft sich circa auf 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich mit den Beamten des Polizeireviers Bühl unter der Rufnummer 07223 99097-0 in Verdingung zu setzen.

/sk

