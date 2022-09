POL-OG: Sinzheim, Kartung - Von Fahrbahn abgekommen

Offenburg (ots) - Einen Großeinsatz der Rettungskräfte löste am Montagabend der Hinweis eines 62-jährigen Mannes aus, sein Sohn sei im Gifizsee von einer Luftmatratze gerutscht und in eine Strömung geraten. Erste Zweifel an der Meldung kamen auf, als die Polizei feststellte, dass der Mann einen verwirrten Eindruck machte und bereits am Morgen auffiel. Die Zweifel erhärteten sich, als der betreffende Sohn unversehrt ...

