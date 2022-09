POL-OG: Muggensturm - Einbruch in Gartenlaube, Hinweise erbeten

Rheinau, Freistett (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Geldautomaten "Am Rheinübergang" entwendet. Nach derzeitigem Sachstand sollen die Langfinger den schweren Automaten kurz vor 4 Uhr in ein Fahrzeug geladen und über die Grenze ins benachbarte Ausland abtransportiert haben. Die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und stehen in diesem Zusammenhang in ...

