Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, B500 - Motorradfahrer alleinbeteiligt gestürzt

Baden-Baden (ots)

Ein 23-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag auf der B500 zwischen Geroldsau und Schwanenvasen alleinbeteiligt gestürzt und musste zur Behandlung seiner erlittenen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Biker ist gegen 15:20 Uhr, mutmaßlich aufgrund von Erdabtragungen auf der Fahrbahn, ins Rutschen geraten und kam in der Folge zu Fall. Die Höhe des Sachschadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Baden-Baden.

