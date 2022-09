Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach, B33 - Kollision mit Fußgängerampel

Haslach (ots)

Ein 78 Jahre alter VW-Fahrer ist am Montagvormittag an der Einmündung der Schwarzwaldstraße zur Straße "Im Mühlegrün" mit einer Fußgängerampel kollidiert und dürfte hierbei einen Totalschaden an seinem Golf verursacht haben. Bevor es zum abrupten Fahrtende des Seniors kam, überfuhr der Golf-Lenker noch eine Verkehrsinsel. Weshalb der 78-Jährigen von seiner Fahrspur abgekommen ist, ist derzeit noch unklar. Fest steht, dass niemand durch den sich gegen 10:50 Uhr zugetragenen Unfall verletzt wurde. Die Fahrbahn war knapp 30 Minuten blockiert, weshalb Behinderungen mit Rückstau in beide Richtungen der B33 nicht ausblieben. Der Schaden am abgeschleppten VW Golf und der Fußgängerampel wird von den Beamten des Polizeireviers Haslach auf etwa 20.000 Euro beziffert.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell