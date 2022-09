Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Zwei Verletzte

Gernsbach (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen auf einem Tankstellengelände in der "Hördener Straße" waren zwei Verletzte und ein Gesamtschaden von rund 1.000 Euro zu beklagen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 61 Jahre alter VW-Lenker kurz nach 10 Uhr aus noch nicht abschließend geklärten Gründen mit einer 69-jährigen Frau kollidiert sein, welche zu diesem Zeitpunkt neben ihrem Pkw gestanden hatte. Möglicherweise trug eine medizinische Ursache des Mannes zu dem Malheur bei. Beide Unfallbeteiligten wurden durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht.

