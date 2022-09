POL-OG: Lahr - Betrunken und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Offenburg (ots) - Nach einem versuchten Einbruch in der Nacht von Sonntag auf Montag in der "Lange Straße" haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 3:10 Uhr soll eine bislang unbekannte Person versucht haben, sich gewaltsam Zutritt in eine dortige Gaststätte zu verschaffen. Durch den Lärm wurde ein Angestellter auf den Langfinger aufmerksam, weshalb der Einbrecher von seinem ...

