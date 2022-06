Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Verunglückter E-Biker im Krankenhaus verstorben ++

Rotenburg (ots)

Sottrum/Rotenburg. Der am vergangenen Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Bremer Straße lebensgefährlich verletzte, 86-jährige E-Biker ist in der Nacht zum Dienstag im Rotenburger Diakonieklinikum verstorben. Der Mann hatte die B 75 zur Unfallzeit mit seinem Pedelec überqueren wollen und dabei vermutlich nicht auf den Verkehr auf der Bundesstraße geachtet. Es kam zu einer folgenschweren Kollision mit einem Bürgerbus.

