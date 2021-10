Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zeugin verfolgt Unfallbeteiligte

Recklinghausen (ots)

Am Montag, gegen 14:45 Uhr, wollte eine 91-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen von der Theodor-Körner-Straße aus nach rechts auf die Bochumer Straße abbiegen. Dabei kollidierte sie mit einem 17-jährigen Fahrradfahrer aus Recklinghausen. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich leicht. Die 91-Jährige fuhr weiter ohne anzuhalten. Eine Zeugin folgte ihr bis zu einem Parkplatz am Neumarkt. Im weiteren Verlauf erschien die 91-Jährige dann wieder an der Unfallstelle. Der Radfahrer wurde in ein Krankenhaus gefahren. Bei dem Unfall entstand nur geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell