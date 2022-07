Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Sachbeschädigung an Vereinsheim - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum zwischen dem vergangenen Freitag und gestern Zugang zu einem Vereinsheim in der Gorheimer Allee. Nachdem der Unbekannte in die Räumlichkeiten des Vereinsheim eingedrungen war, beschädigte er im weiteren Verlauf eine Uhr. Entwendet wurde offenbar nichts. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt in dem Fall und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringen

Körperverletzungen - Polizei bittet um Hilfe

Im Verlauf des Mittwochs wurden dem Polizeirevier Sigmaringen zwei mutmaßlich voneinander unabhängige Körperverletzungen gemeldet. Die erste Tat wurde am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr vor dem Rathaus begangen. Aus bislang ungeklärten Gründen entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem 30-Jährigen und einem bislang unbekannten Täter. Dieser soll dem Mann ins Gesicht geschlagen und, als dieser zu Boden fiel, ihn mit den Füßen getreten haben. Der Täter und das zur Tatzeit nicht unerheblich alkoholisierte Opfer kannten sich mutmaßlich.

Im zweiten Fall soll es gegen 22 Uhr vor einem Lebensmitteldiscounter in der Georg-Zimmerer-Straße laut dem 42-jährigen Geschädigten zu Handgreiflichkeiten zwischen ihm und einem Unbekannten gekommen sein. Der Unbekannte soll den deutlich alkoholisierten Mann gestoßen haben, sodass er in der Folge auf die Straße fiel. Daraufhin habe dieser ihm mit dem Fuß ins Gesicht getreten. Der Geschädigte wies leichte Verletzungen auf und wurde vom Rettungsdienst zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Dem handfesten Streit soll eine verbale Auseinandersetzung vorausgegangen sein. Nach Angaben des Geschädigten dürfte es sich bei dem Täter um einen circa 165 cm großen Mann im Alter von etwa 40 Jahren handeln. Er soll dunkle Haare und einen weißen Bart haben. Außerdem soll er mit einem schwarzen Trainingsanzug bekleidet gewesen sein und russisch gesprochen haben.

Die genauen Hintergründe beider Taten sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Bad Saulgau

Parkplatzrempler - Fahrerflucht

Ein abgestellter Pkw wurde am Mittwoch auf dem Parkplatz vor einem Ladengeschäft in der Straße "In der Au" gegen 12 Uhr von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde das linke Heck des BMW gestreift. Im weiteren Verlauf entfernte sich der Verursacher von der Örtlichkeit, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 07571-104-0 um sachdienliche Hinweise.

Bad Saulgau

Beleidigender Badegast in Therme - Polizei sucht helfenden Gast und weitere Zeugen

Mit einer Anzeige an die Staatsanwaltschaft wegen Beleidigung muss ein 64-jähriger Mann rechnen, nachdem dieser eine Mitarbeiterin am Mittwoch gegen 20 Uhr in der Sonnenhoftherme beleidigte. Nachdem die Mitarbeiterin dem Mann den Einlass zum Bad aufgrund des bevorstehenden Betriebsendes verwehrt hatte, randalierte der Mann im Eingangsbereich und beleidigte dabei die Mitarbeiterin. Der Aufforderung der Frau, die Therme zu verlassen, kam der 64-Jährige nicht nach. Aufgrund der lautstarken Auseinandersetzung wurde ein bislang unbekannter Gast des angrenzenden Restaurants auf den Mann aufmerksam und eilte der Angestellten zu Hilfe. Der Gast versuchte, den Mann nach draußen zu begleiten, wobei er selbst auch tätlich angegriffen worden sein soll. Beim Eintreffen der Polizeibeamten zeigte sich der 64-Jährige weiterhin uneinsichtig und beleidigte die Beamten. Auch deswegen wird er mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen müssen. Zeugen des Vorfalls, insbesondere der bislang unbekannte Restaurantgast, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell