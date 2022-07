Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Auseinandersetzung an Sportplatz

Zu einem Schlagabtausch ist es am frühen Donnerstag gegen 2.15 Uhr im Bereich des Sportplatzes in der Friedhofstraße gekommen. Mehrere Beteiligte, die namentlich nicht bekannt sind, gerieten augenscheinlich aneinander. Ein 17-Jähriger erlitt hierbei Verletzungen im Gesicht und musste vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zum Hergang der Auseinandersetzung ermittelt das Polizeirevier Ravensburg. Hinweise werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Ravensburg

Nach Schlägerei auf Rutenfest - Polizei sucht Zeugen

Nachdem zwei Männergruppen am Rutensamstag mehrfach körperlich aneinandergeraten sind und mehrere Beteiligte in diesem Zusammenhang zum Teil schwerer verletzt wurden, bittet die Polizei um Hinweise. Die zwei Gruppen gerieten gegen 22.30 Uhr im Bereich der Kuppelnau-Wirtschaft in Streit. Im Zuge dessen soll ein 30-Jähriger von Unbekannten im Gesicht verletzt worden sein. Kurze Zeit später trafen die beiden Gruppen im Bereich des blauen Platzes abermals aufeinander, wo es zum wechselseitigen Schlagabtausch kam. Dem 30-Jährigen wurde hierbei ins Gesicht getreten. Ein 23-Jähriger erlitt eine Schnittverletzung. Der ebenfalls an der Auseinandersetzung beteiligte 29-Jährige zog sich dabei mehrere Frakturen im Gesichtsbereich zu und musste aufgrund seiner schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Da wegen des regen Festbetriebes davon auszugehen ist, dass der Vorfall beobachtet wurde, bittet die Polizei Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Wangen

Treffen in Wald aufgelöst

Ein Treffen von Heranwachsenden zwischen 17 und 19 hat die Polizei am frühen Donnerstag in einem Waldstück am Trimm-Dich-Pfad "Kühler Brunnen" aufgelöst. Die Gruppe, die aus rund 20 Personen bestand, feierte mit lauter Musik und Lagerfeuer im Wald. Da das Feuer trotz der derzeit anhaltenden starken Trockenheit nicht gegen das Herbeiführen eines Waldbrandes geschützt war und die Gruppe zudem Lärm und Unrat verursachte, erklärten die Polizisten das Treffen für beendet. Die Beamten löschten das Feuer und forderten die Gruppe, von der schon ein Teil beim Erkennen der Polizei geflohen war, auf, ihren Müll aufzuräumen. Dem kam die jungen Feiernden widerwillig nach. Eine Anzeige gegen die Beteiligten wird derzeit geprüft.

Isny

Arbeitsunfall in Brauerei

Durch Lauge verletzt worden ist ein 35 Jahre alter Arbeiter am Mittwochmorgen in einer Brauerei. Der Mann verschütte bei Arbeiten mit Natron Teile der Substanz, die in warmes Wasser gelangte und reagierte. Durch Berührung mit der Natronlauge erlitt der 35-Jährige Verätzungen. Er wurde nach dem Vorfall umgehend mit sauberem Wasser abgespült und medizinisch versorgt. Ein Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Isny

Lkw kollidiert mit Auto beim Abbiegen

Hoher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 9 Uhr entstanden, als im Achener Weg auf Höhe der Alemannenstraße ein Lkw beim Abbiegen einen entgegenkommenden Pkw gestreift hat. Der Anhänger der 54 Jahre alten Schwerlastlenkerin scherte beim Abbiegen aus und schrammte den VW Caddy auf gesamter Länge. An diesem entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro, während der Schaden am Lkw recht gering ausfallen dürfte.

Weingarten

Auflieger streift Pkw

Bei der Kollision eines Lkw-Aufliegers mit einem Pkw am Mittwoch gegen 9.15 Uhr am Broner Platz entstand größerer Sachschaden. Im Kurvenbereich war der Auflieger an der linken Fahrzeugseite des VW entlanggeschrammt, woraufhin die Karosserie des Pkw teilweise aufgerissen wurde. Während die 61-jährige Autofahrerin mit einem Schrecken davonkam und unverletzt blieb, entstand an ihrem Wagen den ersten Schätzungen zufolge rund 10.000 Euro Sachschaden. Der Auflieger des 40-jährigen Unfallverursachers wurde indes leicht in Mitleidenschaft gezogen.

Weingarten

Rathaus beschmiert

Nachdem Unbekannte in der Nacht von Mittwoch, 20.7., auf Donnerstag, 21.7., die Außenfassade des Rathauses in der Kirchstraße mit Graffiti beschmiert haben, ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Aulendorf

Radfahrer prallt mit Pkw zusammen

Verletzungen hat ein Rennradfahrer erlitten, der am Mittwoch kurz nach 15 Uhr auf der Landesstraße zwischen Reute und Aulendorf mit einem Auto zusammengestoßen ist. Der 72 Jahre alte Radler war auf dem Radweg Richtung Aulendorf unterwegs, als er die Fahrbahn queren wollte, um nach Wallenreute zu gelangen. Dabei übersah er den auf der Landesstraße nahenden VW, dessen 34 Jahre alte Lenker eine Kollision durch das unvermittelte Fahren auf die Fahrbahn nicht mehr verhindern konnte. Während er unverletzt blieb, erlitt der Radler mehrere Schürfwunden. Am Pkw wird der Schaden auf rund 7.000 Euro geschätzt.

