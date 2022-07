Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in der Rheinstraße am Mittwoch gegen 10 Uhr wurde eine 60-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Ein 29-jähriger Renault-Lenker hatte zu spät erkannt, dass die vorausfahrende Frau ihren Ford verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr wuchtig auf. Beide Fahrzeuge, an denen jeweils mehrere tausend Euro Sachschaden entstand, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein Rettungsdienst bracht die 60-Jährige zur Untersuchung in eine Klinik.

Friedrichshafen

Familienstreit eskaliert

Aus dem Ruder gelaufen ist am Mittwochvormittag offenbar ein familieninterner Streit im Bereich Friedrichshafen. Aus nicht näher bekannten Gründen waren Vater und Sohn aneinandergeraten, woraufhin es zunächst zu Handgreiflichkeiten kam. Im weiteren Verlauf soll der 70-Jährige sein körperlich überlegenes 40 Jahre altes Gegenüber mit einem Baseballschläger und später mit einem Küchenmesser bedroht und angegriffen haben. Bei der Auseinandersetzung erlitten beide eher leichte Verletzungen, der 40-Jährige musste wegen einer Schnittwunde im Arm in einer Klinik ambulant behandelt werden. Der 70-Jährige, der deutlich alkoholisiert war, muss nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen. Auch auf seinen Sohn kommt eine Anzeige zu.

Friedrichshafen

Betrunken mit dem Rad gestürzt

Mit einer Strafanzeige muss ein 39-jähriger Mann rechnen, nachdem er am Mittwochabend in der Friedrichstraße alkoholbedingt mit seinem Rad gestürzt ist. Bei der Unfallaufnahme wurden die Beamten schnell auf die Alkoholisierung des leicht verletzten Mannes aufmerksam und veranlassten eine Atemalkoholmessung. Da diese einen Wert von knapp 2,8 Promille anzeigte, musste der 39-Jährige in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Erneut aufs Rad steigen durfte er aufgrund seiner Fahruntauglichkeit nicht.

Meckenbeuren / Friedrichshafen

Unsicher mit Jaguar unterwegs - Zeugen gesucht

Nachdem eine Jaguar-Fahrerin am Mittwoch zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr im Bereich Meckenbeuren und Friedrichshafen durch ihre unsichere Fahrweise aufgefallen ist und dabei andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben soll, bittet die Polizei Friedrichshafen um Hinweise. Die Frau habe Zeugenaussagen zufolge im Bereich der Moosstraße zunächst die Vorfahrt einer Autofahrerin missachtet, als sie auf die Hauptstraße einfuhr. Augenscheinlich unbeirrt fuhr sie mit langsamer Geschwindigkeit in Richtung Lochbrücke, wo sie nach Hirschlatt abbog. Während ihrer Fahrt soll sie mehrfach abrupt abgebremst haben und in den Gegenverkehr geraten sein, sodass unter anderem ein entgegenkommender weißer BMW ausweichen musste. Über Ailingen fuhr sie mit ihrem Jaguar weiter nach Friedrichshafen und habe auf Höhe der Solarstadt aufgrund ihrer unsicheren Fahrweise den entgegenkommenden Fahrer eines gelben Pkw zum Ausweichen auf den Bordstein gezwungen. Im Anschluss überfuhr sie eine rote Ampel. Die Polizeibeamten stellten die 35-jährige Fahrzeughalterin, die angab, gefahren zu sein und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen sie ein. Personen, die auf die auffallende Fahrweise aufmerksam oder gar gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Überlingen

Radfahrer von Pkw erfasst

Beim Zusammenstoß mit einem Pkw am Mittwoch gegen 19.45 Uhr im Kreisverkehr Hochbildstraße/Hägerstraße wurde ein 73-jähriger Pedelec-Fahrer verletzt. Eine 62 Jahre alte VW-Fahrerin hatte beim Einfahren in den Kreisverkehr die Vorfahrt des Mannes missachtet. In der Folge wurde der Zweiradfahrer auf die Motorhaube aufgeladen und fiel anschließend auf die Fahrbahn, wobei er sich den ersten Erkenntnissen zufolge eher leichtere Verletzungen zuzog. Ein Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Versorgung in eine Klinik. Am Pkw wird der Sachschaden auf etwa 2.000 Euro, am Pedelec auf rund 1.000 Euro beziffert.

Meersburg

Mehrere tausend Euro an vermeintliche Tochter überwiesen

Opfer eines Betrugs wurde in den vergangenen zwei Monaten ein 84-jähriger Mann aus dem Bereich Meersburg. Bereits Ende Mai erhielt er eine Nachricht von einem Betrüger, der sich als seine vermeintliche Tochter aus der Schweiz ausgab. Unter dem Vorhalt, diverse Probleme zu haben, bat das Gegenüber um die Begleichung zweier dringender Rechnungen. Der gutgläubige Mann veranlasste zwei Überweisungen in Höhe von insgesamt mehreren tausend Euro und hegte erst Verdacht, als er nach der Verfügbarkeit von weiterem Geld gefragt wurde. Nachdem er seine richtigen Angehörigen kontaktiert hatte, flog der Betrug auf und der 84-Jährige erstattete Anzeige. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Betrugs und weist in diesem Fall nochmals auf die kriminelle Masche hin. Es wird zu einem gesunden Maß an Misstrauen geraten - insbesondere wenn es um die Überweisung oder Übergabe von Geld geht. Sensibilisieren Sie auch lebensältere Angehörige. Tipps, wie man sich vor dieser Betrugsmasche schützen kann und weitere Informationen rund um das Thema Betrug erhalten Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Salem

Gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht

Nach einem gefährlichen Überholmanöver am Mittwoch gegen 8.45 Uhr auf der L 205, Höhe des alten Bahnhofs, ermittelt die Polizei gegen einen 54 Jahre alten Audi-Fahrer. Laut Zeugenangaben soll der Mann bereits seit Ortsausfahrt Neufrach dem vorausfahrenden Verkehr dicht aufgefahren sein, bevor er mit hoher Geschwindigkeit zu seinem Manöver ansetzte. Dabei nahm er offenbar keine Rücksicht auf die entgegenkommende Fahrzeugkolonne. Mehrere Autofahrer mussten eine Vollbremsung einleiten, um einen Unfall zu verhindern. Der 54-Jährige scherte den Schilderungen zufolge gefährlich ein und raste in Richtung Bermatingen weiter. Personen, die auf den Vorfall aufmerksam wurden oder durch die Fahrweise des Audi-Lenkers behindert oder gar gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07553/82690 mit dem Polizeiposten Salem in Verbindung zu setzen.

Salem

Vorfahrt missachtet - Unfall

Rund 9.000 Euro Sachschaden und zwei verletzte Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 16.30 Uhr an der Einmündung der Straße "Im Lehen" zur K 7760 ereignet hat. Ein 80 Jahre alter Autofahrer bog mit seinem Mercedes auf die Kreisstraße ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines von links nahenden VW-Fahrers. Der 23-Jährige erkannte die Gefahr, bremste stark ab, konnte die Kollision im Einmündungsbereich jedoch nicht mehr verhindern. Beide Fahrer wurden beim Zusammenstoß leicht verletzt. Die Fahrzeuge mussten nach dem Zusammenstoß abgeschleppt werden.

