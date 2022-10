POL-NI: Unfallflucht auf Firmenparkplatz

Marklohe (ots) - (opp) Von einem geparkten VW wurden in der Zeit vom 05.10.2022, 12:30 bis 06.10.2022, 17:20 Uhr, beide Kennzeichenschilder entwendet. Der silberfarbene Pkw stand ordnungsgemäß auf dem unteren Parkplatz der Oberschule an der Straße "Am schiefen Berg". Die Beamt*innen der Polizeistation Marklohe bitten um zeugenschaftliche Hinweise unter der Telefonnummer 05021/924060. Rückfragen bitte an: ...

