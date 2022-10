POL-NI: Stadthagen - Polizei stoppt Fahrzeugführer mit positivem Drogenvortest

Nienburg (ots) - (KEM) Die Polizei Stadthagen sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Freitag, den 07.10.2022, zwischen ca. 9.45 und 10.15 Uhr auf dem Parkplatz Am Hundemarkt in Stadthagen ereignete. Eine 46-jährige Lauenauerin hatte den von ihr genutzten Audi zur Tatzeit auf dem Parkplatz an der Querstraße geparkt und fand diesen nach einem kurzen ...

