POL-NI: Nienburg - Polizeiinspektion beteiligt sich an PROKA und kontrolliert zahlreiche Kraftfahrzeuge

Nienburg (ots)

(KEM) Am vergangenen Wochenende fand unter Koordination des Landeskriminalamtes (LKA) Niedersachsen, in gemeinsamer Abstimmung mit den niedersächsischen Polizeidirektionen, ein landesweiter Joint Action Day »Proaktive Kontrollaktion Autoposer« (PROKA) statt. Die Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg beteiligte sich mit Unterstützung des Einsatz-Streifendienstes am vergangenen Wochenende von Freitag auf Samstag an der landesweiten Aktion und kontrollierte im Stadtgebiet Nienburg 73 Kraftfahrzeuge.

Die Fahrzeuge wurden insbesondere verstärkt auf technische Umbauten überprüft, wobei auch ein Phonmesser für Lautstärkemessungen zum Einsatz kam. Bei 68 Fahrzeugen stellten die Beamten unterschiedliche Mängel bspw. durch unzulässige Umbauten fest und leiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Festgestellte Mängel müssen nun zeitnah behoben und das Fahrzeug wieder vorgeführt werden. Bei acht Fahrzeugen waren die Mängel allerdings so gravierend, dass die Polizeikräfte eine Weiterfahrt untersagten.

Im Rahmen der Aktion führten die Beamten zudem an unterschiedlichen Orten im Stadtgebiet auch Geschwindigkeitskontrollen durch. Eine 25-jährige Kraftradfahrerin sowie eine 27-jährige PKW-Fahrerin (beide aus Nienburg) wurden dabei mit derart überhöhter Geschwindigkeit gemessen, dass sie ihre Führerscheine zeitweise werden abgeben müssen. Die 25-Jährige fuhr am Berliner Ring mit 83 und die 27-Jährige sogar mit 88 bei erlaubten 50 km/h. Beide müssen nun mit einem Bußgeld i.H.v. 260 Euro, zwei Punkten im Fahreignungsregister in Flensburg sowie einem 1-monatigen Fahrverbot rechnen.

Das LKA Niedersachsen hat eine zusammenfassende Presseerklärung mit weiteren Hintergrundinformationen zum Joint Action Day PROKA veröffentlicht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/105578/5340869

