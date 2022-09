Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Scheibe an Spielothek beschädigt

Greven (ots)

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, ist an der Spielothek Manhattan im Fußgängerbereich der Alten Münsterstraße im Juni eine Scheibe beschädigt worden. Vermutlich wurde der Schaden am Mittwoch (08.06.2022) in der Zeit von 05.00 Uhr bis 18.00 Uhr durch einen Lkw oder einen Lieferwagen verursacht. Die Scheibe an der Spielothek ist in einer Höhe von etwa 2.30 Meter und auf einer Länge von etwa 4.50 Meter gerissen. Der Schaden liegt bei etwa 3.000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Vielleicht hat jemand den Vorfall in der Fußgängerzone mitbekommen und erinnert sich. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell