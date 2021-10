Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 29. Oktober 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel / Kissenbrück: Zwei Radfahrer alkoholisiert unterwegs

Eine Streife der Polizei kontrollierte am frühen Freitagmorgen gegen 01:00 Uhr einen 23-jährigen Radfahrer, der mit seinem Rad auf dem Neuen Weg in Wolfenbüttel unterwegs war. Der Radfahrer war aufgefallen, da er in deutlichen Schlangenlinien gefahren war. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 2,76 Promille. Am Donnerstag war bereits gegen 11:15 Uhr ein 67-jähriger Radfahrer vermutlich aufgrund seiner hohen Alkoholisierung in Kissenbrück, Buchenweg, gestürzt. Hier ergab der Alkoholtest einen Wert von 2,16 Promille. In beiden Fällen wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

