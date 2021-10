Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 28. Oktober 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Cremlingen: Beim Einkauf bestohlen

Mittwoch, 27.10.2021, gegen 10:30 Uhr

Einer 66-jährigen Frau ist während des Einkaufs in einem Discounter in Cremlingen, Im Moorbuschem, am Mittwochvormittag gegen 10:30 Uhr die Geldbörse aus der Handtasche entwendeten worden. Der unbekannte Täter nutzte vermutlich eine günstige Gelegenheit zum Diebstahl aus. Kurze Zeit später versuchter der Täter dann noch erfolglos mit der erbeuteten EC-Karte Geld von einem Geldautomaten abzuheben. Der entstandene Schaden wird mit zirka 250 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell