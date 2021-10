Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 27. Oktober 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Dienstag, 26.10.2021, gegen 06:30 Uhr

Eine 50-jährige Radfahrerin ist am frühen Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Ein 53-jähriger Autofahrer hatte die bevorrechtigte Radfahrrein beim Befahren des Kreisels Leipziger Straße / Doktorkamp vermutlich aus Unachtsamkeit übersehen, so dass es zur Kollision kam. Die Radfahrerin wurde mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum gebracht. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

