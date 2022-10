Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln/Möllenbeck/Hessendorf - Nachtrag: Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen vorsätzlicher Brandstiftung und bitten um Zeugenhinweise

(KEM) Die Polizei Rinteln und die Staatsanwaltschaft Bückeburg ermitteln mit Hochdruck zu den beiden Bränden, die sich vergangene Nacht in Möllenbeck sowie von Sonntag auf Montag in Hessendorf ereigneten. Nach neuesten Erkenntnissen gehen sie in beiden Fällen von vorsätzlicher Brandstiftung aus und bitten um Zeugenhinweise.

Bei dem Brand vergangener Nacht in Möllenbeck starben nach aktuellem Stand 13 in der Halle in Stallungen untergebrachte Rinder. Darüber hinaus wurden neben zwei Strohmieten auch ein Getreidelager und drei Traktoren zerstört. Menschen kamen nicht zu schaden. Durch das Feuer in Hessendorf wurden zwar weder Personen noch Tiere verletzt, die Stallungen wurden jedoch massiv beschädigt und auch das direkt angrenzende Wohnhaus ist infolge des Brandes unbewohnbar.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bückeburg haben die Brandermittler für beide Brände Strafverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung gegen Unbekannt eingeleitet.

Zeugen, die vergangene Nacht in Möllenbeck, Am Kloster, oder in der Nacht von Sonntag auf Montag im Bereich Hessendorf, Hessendorfer Straße, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter 05751/95450 zu melden.

