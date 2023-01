POL-DU: Rahm: Frau am Kreisverkehr angefahren - Zeugen gesucht

Duisburg (ots) - Polizei und Feuerwehr sind am Wochenende mehrfach zu Mülltonnenbränden in Laar ausgerückt. In der Nacht zu Sonntag (8. Januar) brannte gegen 3:55 Uhr eine Altpapiertonne auf der Schillstraße. Um 8 Uhr stand eine Tonne neben einem Mehrfamilienhaus auf der Arndtstraße in Flammen. Den nächsten Brand einer Altpapiertonne auf der Arndtstraße meldeten ...

