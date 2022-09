Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer + eingebrochen und Auto gestohlen + Zigarettenautomaten aufgebrochen + Kia beschädigt + in Einfamilienhaus eingebrochen

Friedberg (ots)

Friedberg: Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Gestern Nachmittag (08.09.2022) war eine 48-jährige Radfahrerin auf der Kreisstraße 12 von Ockstadt kommend in Richtung Friedberg unterwegs. Gegen 14:15 Uhr verlor sie die Kontrolle über ihr Cityrad, stürzte und zog sich schwerste Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte vor Ort, brachte ein angeforderter Rettungshubschrauber die aus Friedberg stammende Frau in ein Krankenhaus. Während der Bergungsmaßnahmen war die Kreisstraße voll gesperrt.

Karben-Groß-Karben: eingebrochen und Auto gestohlen

In der Nacht von Mittwoch (07.09.2022) auf Donnerstag (08.09.2022) brachen Diebe in eine Gaststätte in der Heldenberger Straße ein. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten in das Gebäudeinnere. Aus der Gaststätte stahlen sie Bargeld sowie den Fahrzeugschlüssel eines weißen Opels Combo-C-Van. Anschließend starteten die Langfinger den in unmittelbarer Nähe zur Gaststätte abgestellten Opel und flüchteten mit diesem. Der Schaden am Fenster der Kneipe, sowie des Bargelds wird mit 1.000 Euro beziffert. Der gestohlene Van hat einen Wert von rund 3.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. Wem sind verdächtige Personen zwischen 23:30 Uhr und 10:00 Uhr aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Verbleib des weißen Opels mit dem Kennzeichen FB-ZV 568 geben? Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Friedberg und Altenstadt-Heegheim: Zigarettenautomaten aufgebrochen

Friedberg:

In der Mainzer-Tor-Anlage brachen Unbekannte einen Zigarettenautomaten auf. Festgestellt wurde der Schaden am Donnerstagabend (08.09.2022) gegen 22:40 Uhr. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter den Automaten gewaltsam aufbrachen, sich die darin befindlichen Zigaretten, sowie das Bargeld schnappten und flüchteten. Der Schaden am Automaten wird mit 4.000 Euro beziffert, zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Altenstadt-Heegheim:

Zeugen meldeten gestern Abend (08.09.2022) um 18:05 Uhr einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten in der Brunnenstraße. Die Diebe, die es offenbar auf Zigaretten und Bargeld abgesehen hatten, brachen den Automaten zunächst auf und stahlen den Inhalt. Zum Schaden können momentan noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise erbittet in diesem Fall die Polizeistation Büdingen unter Tel: (06042) 964-0.

Bad Nauheim: Kia beschädigt

Zwischen 16:30 Uhr und 19:30 Uhr zerkratzten Unbekannte am Donnerstag (08.09.2022) einen Kia. Der graue Rio stand in diesem Zeitraum auf einem Parkplatz in der Mittelstraße gegenüber der Hausnummer 11. Die Vandalen trieben tiefe Kratzer in das Fahrzeug ein. Der Schaden beläuft sich auf 6.000 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 601-0 in Verbindung zu setzten.

Nidda-Ulfa: in Einfamilienhaus eingebrochen

Mehrere Tausend Euro Bargeld erbeuteten Unbekannte bei ihrem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zwischen dem 28.08.2022 und gestern Abend (08.09.2022), 18:00 Uhr verschafften sich die Diebe Zutritt zum Haus. Sie betraten offenbar alle Räume, durchwühlten Schränke und Behältnisse. Samt Beute flüchteten die Unbekannten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße "Schwaderfeld" aufgefallen? Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0 zu melden.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell