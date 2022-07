Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Deja Vu

Sömmerda (ots)

Am 22.07.2022 gegen 21:30 wurde auf einer Bank in der Käthe-Kollwitz-Straße Ecke Straße des Friedens eine 22 Jährige festgestellt. Als sie nach Betäubungsmitteln befragt wurde, gab die 22 Jährige einen Joint heraus, welcher beschlagnahmt wurde. Als die selben Beamten gegen 22:30 Uhr an der selben Bank vorbeifuhren, wurde dort ein 22 Jähriger sitzend festgestellt. Auch dieser wurde nach Betäubungsmitteln befragt. Zum Erstaunen der Polizeibeamten gab der 22 Jährige ebenfalls einen Joint heraus. Beide müssen sich jetzt wegen dem Besitz von Betäubungsmitteln verantworten. (wo)

