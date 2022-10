Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Unbekannte Täter versuchen in Fahrradgeschäft einzubrechen

Homberg (ots)

Melsungen

Versuchter Einbruch in Fahrradgeschäft Tatzeit: 20.10.2022, 18:00 Uhr bis 21.10.2022, 07:40 Uhr In ein Fahrradgeschäft in der "Vorstadt" versuchten unbekannte Täter vermutlich in der vergangenen Nacht einzubrechen. Die Täter versuchten mit einem Kanaldeckel und zwei Steinen das Glas eines Schaufensters einzuwerfen. Die gelang ihnen nicht. Das Schaufensterglas wurde dabei beschädigt, die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

