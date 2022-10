Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Sachbeschädigung an Toilettenhäuschen

Homberg (ots)

Melsungen

Sachbeschädigung an Toilettenhäuschen Tatzeit: 16.10.2022 bis 17.10.2022 Sachschaden in Höhe von 1.000,- Euro verursachten unbekannte Täter bei dem Versuch eine verschlossene Toilettentür aufzubrechen. Die Tür wurde dabei erheblich beschädigt. Die Täter hatten erfolglos versucht die verschlossene Eingangstür am Toilettenhäuschen in der Sandstraße mit einem unbekannten Werkzeug aufzubrechen. Die Polizei in Melsungen hat ein Ermittlungsverfahren wegen Gemeinschädlicher Sachbeschädigung eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell