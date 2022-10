Polizei Homberg

POL-HR: Wabern: Blauer Piaggio Motorroller gestohlen

Homberg (ots)

Wabern

Diebstahl eines Motorrollers Tatzeit:17.10.2022, 17:30 Uhr bis 18.10.2022, 16:30 Uhr Einen Motorroller im Wert von 350,- Euro stahlen unbekannte Täter in der Zeit von Montagabend bis Dienstagnachmittag in der Kurfürstenstraße. Die Täter entwendeten den Roller, welcher auf einem Parkplatz in Höhe Haus-Nr. 13 abgestellt war, auf nicht bekannte Weise. Bei dem Roller handelt es sich um einen blauen Piaggio mit dem Versicherungskennzeichen 422 BYH. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

