Polizei Homberg

POL-HR: Spangenberg: Motorroller aus Keller gestohlen

Homberg (ots)

Spangenberg

Diebstahl eines Motorrollers Tatzeit: 14.10.2022, 13:30 Uhr bis 21:00 Uhr In der Zeit von Freitagmittag bis Freitagabend stahlen unbekannte Täter einen Motorroller aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Lange Gasse. Die Täter gelangten auf nicht bekannte Weise in den unverschlossenen Kellerraum und entwendeten von dort einen Motorroller im Wert von 1.300,- Euro. Wie die Täter den Motorroller abtransportiert haben, steht zurzeit nicht genau fest. Bei dem gestohlenen Roller handelt es sich um einen schwarzen Kleinkraftradroller der Marke Taizhou mit dem Versicherungskennzeichen 051NCL. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell