POL-HR: Büchertauschhäuschen abgebrannt - Ermittlungen wegen Brandursache dauern noch an

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 12.10.2022: Melsungen Diebstahl eines Minibaggers Zeit: Dienstag, 11.10.2022, 16:30 Uhr bis Mittwoch, 12.10.2022, 07:00 Uhr In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein Minibagger von der Baustelle "Sandcenter" in der Sandstraße in Melsungen durch unbekannte Täter entwendet. Es handelte sich ...

