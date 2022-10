Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl eines Minibaggers - Täter können unerkannt entkommen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 12.10.2022:

Melsungen

Diebstahl eines Minibaggers

Zeit: Dienstag, 11.10.2022, 16:30 Uhr bis Mittwoch, 12.10.2022, 07:00 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein Minibagger von der Baustelle "Sandcenter" in der Sandstraße in Melsungen durch unbekannte Täter entwendet. Es handelte sich hierbei um einen gelben Minibagger der Firma Caterpillar, der nach den Arbeiten dort im Baustellenbereich abgestellt wurde.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Stehlschaden auf eine Höhe von ca. 18.000,- EUR.

Die Polizeistation Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Tel.: 05661/7089-0.

Jens Breitenbach - Pressesprecher -

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Breitenbach, PHK

-Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell