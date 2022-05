Polizei Duisburg

POL-DU: Köln: Wasserschutzpolizei stellt betrunkenen Sportbootfahrer

Duisburg / Köln (ots)

Am Samstag (14. Mai) kurz nach Mitternacht fiel einer Bootsbesatzung der Wasserschutzpolizei auf dem Rhein in Höhe km 686 (in Höhe Deutz) ein Sportboot auf, dass sehr schnell unterwegs und nicht ausreichend beleuchtet war. Die Einsatzkräfte stoppten es und kontrollierten neben den Fahrzeugpapieren auch den Mann am Steuer. Sie stellten fest, dass der 46-jährige Fahrer nach Alkohol roch. Weil ein Vortest bestätigte, dass er Alkohol getrunken hatte, brachten ihn die Wasserschützer an Land. Die Fahrt war für ihn in dieser Nacht natürlich zu Ende. Ein Freund lenkte das Sportboot auf einen Liegeplatz.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell