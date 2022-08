Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Diensthund fasst Einbrecher auf der Flucht

Bergisch Gladbach (ots)

Am Freitagnachmittag (26.08.) kam es zu zwei Einbrüchen im Stadtteil Moitzfeld. Mit Hilfe eines Diensthundes konnte einer der drei Täter auf der Flucht gefasst werden.

In der Straße Im Lerchenfeld nutzten die Täter eine nur zweistündige Abwesenheit zwischen 11:30 Uhr und 13:30 Uhr aus, um gewaltsam durch Aufhebeln und Einschlagen der Terrassentür in das Einfamilienhaus zu gelangen. Anschließend durchwühlten sie die Räumlichkeiten und entwendeten diverse Wertgegenstände.

Wenig später gegen 14:00 Uhr erhielt die Polizei einen weiteren Einsatz wegen eines Einbruchs in der Straße Im Dornbusch. Die Eigentümerin des Einfamilienhauses hatte einen Bewegungsalarm über eine Überwachungskamera-App auf ihrem Mobiltelefon registriert. Auf den Bildern der Kamera war eine männliche Person zu sehen, die gerade versuchte, die Terrassentür aufzuhebeln. Bei Eintreffen der ersten Polizisten vor Ort konnte der Einbrecher auf frischer Tat angetroffen werden. Als dieser die Polizei wahrnahm, flüchtete er. Weitere angeforderte Einsatzkräfte, darunter ein Diensthundführer mit seinem Diensthund, nahmen die Verfolgung auf. Dem Diensthund gelang es, den flüchtigen Einbrecher schließlich in der Straße Platzer Höhenweg einzuholen und an der weiteren Flucht zu hindern. Der 29-jährige Bulgare, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, konnte schließlich von den Polizisten fixiert und vorläufig festgenommen werden.

Im weiteren Verlauf wurde ein Rettungswagen hinzugezogen, um den verletzten Täter unter Begleitung in ein Krankenhaus zur Behandlung zu bringen. Der Beschuldigte wurde am darauffolgenden Tag einem Haftrichter vorgeführt.

Auf den Überwachungskameras waren noch zwei weitere männliche Personen zu sehen - die Fahndung im Nahbereich verlief jedoch negativ. Das Fahrzeug der Täter, in dem diverses Einbruchwerkzeug sowie die Tatbeute aus dem Einbruch in der Straße Im Lerchenfeld aufgefunden wurde, wurde sichergestellt.

Der Erkennungsdienst wurde zwecks Spurensicherung zu den beiden Tatörtlichkeiten gerufen.

Die Polizei Rhein-Berg sucht nach Zeugen, die Angaben zu den beiden Taten beziehungsweise den flüchtigen Mittätern machen können. Die beiden Mittäter waren männlich, einer war mit einem dunklen, vermutlich grauen Oberteil mit hochgekrempelten Ärmeln, weißer Hose und weißen Schuhen bekleidet. Die zweite unbekannte Person trug ein weißes T-Shirt.

Sachdienliche Hinweise werden unter 02202 205-0 entgegen genommen. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell