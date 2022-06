Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Stadtlohn (ots)

Eine leichtverletzte Autofahrerin und ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe - so stellt sich die Bilanz eines Unfalls dar, zu dem es am Montag, 27.06.2022, in Stadtlohn gekommen ist. Eine 31-Jährige war gegen 12.55 Uhr mit ihrem Wagen auf der Mühlenstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. An der Kreuzung mit dem Steinkamp und der Timpenweide hielt die Gronauerin vor der Rotlicht zeigenden Ampel an. Das bemerkte ein hinter ihr fahrender 48-Jähriger zu spät: Der Südlohner prallte mit seinem Wagen auf das stehende Fahrzeug. Ein Rettungswagen brachte die Leichtverletzte zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell