Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Diebe stehlen Transporter

Gronau-Epe (ots)

Einen Ford Transit gestohlen hat ein Unbekannter am Dienstag, 28.06.2022, in Gronau-Epe. Das grau lackierte Fahrzeug mit BOR-Kennzeichen hatte zur Tatzeit gegen 05.00 Uhr vor einem Firmengebäude an der Straße Am Königsweg gestanden. Zeugen beobachteten den jugendlich aussehenden Täter, der mit dem gestohlenen Wagen in Richtung Nienborger Straße fuhr. Dort habe er gehalten und drei weitere Jugendliche seien eingestiegen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell