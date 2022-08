POL-RBK: Overath - Motorradfahrer kommt von der Fahrbahn ab und verletzt sich schwer

Wermelskirchen (ots) - Zwischen Donnerstag (25.08.) circa 02:00 Uhr und Freitag (26.08.) 06:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Firma in der Albert-Einstein-Straße in Wermelskirchen. Aus den Lagerhallen der Firma entwendeten die bislang unbekannten Täter diverse Kabel sowie mehrere Tonnen Kupfer. Der Gesamtwert wird aktuell auf einen niedrigen sechsstelligen ...

