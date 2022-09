Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Schulstraße/ Nachtragsmeldung zu Polizei bittet um Hinweise/Mann ist identifiziert

Coesfeld (ots)

Nachdem ein Unbekannter ein Mädchen am linken Oberarm angefasst und angebrüllt hatte, sind nach der Veröffentlichung bei der Polizei zahlreiche Hinweise eingegangen. Mittlerweile ist der Mann identifiziert. Die Polizei ermittelt weiter. Die Polizei in Coesfeld bedankt sich für die Unterstützung.

Ursprungsmeldung:

Ein unbekannter Mann ist am Montag (12.09.22) ein zwölfjähriges Mädchen angegangen. Gegen 14.45 Uhr fand der Sportunterricht einer Schulklasse im Habichtpark statt. Beim Baseball-Spiel rollte der Ball in Richtung Schulgelände. Das Mädchen lief los, um diesen zu holen. Ein bislang unbekannter alkoholisierter Mann hielt sich mit einem Hund in dem Bereich auf. Er packte die Zwölfjährige unvermittelt am linken Oberarm und brüllte sie an. Der Aufforderung des Mädchens es loszulassen, kam der Unbekannte nicht nach. Daraufhin riss sich die Schülerin los. Der Mann verließ den Ort samt Hund.

Der Unbekannte soll wie folgt aussehen:

-Männlich -Ca. 1,80-1,85 Meter -Ca. 40-50 Jahre -Glatze -Ungepflegter Bart -Komplett weiß bekleidet Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

