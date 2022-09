POL-COE: Dülmen, Coesfelder Straße/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots) - Unbekannte waren auf einer Baustelle an der Halterner Straße auf Beutezug. Zwischen 16 Uhr am Dienstag (13.09.22) und 7 Uhr am Mittwoch (14.09.22) brachen sie zwei Container auf, aus denen sie Werkzeuge entwendeten. Zudem haben die Unbekannten Arbeitskleidung gestohlen. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 ...

