POL-HR: Sexueller Übergriff auf 21-jährige Hombergerin - Unbekannter Täter flüchtet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 14.10.2022:

Homberg/Efze

Sexueller Übergriff auf 21-jährige Hombergerin

Zeit: Freitag, 14.10.2022, 10:45 Uhr

Spaziergängerin wird von Mann angesprochen und bedrängt.

Am Freitagmorgen ging eine 21-jährige Hombergerin mit ihrem Hund im Bereich der Waßmuthshäuser Straße auf einem dortigen Feldweg spazieren, als ihr eine männliche Person entgegenkam. Der Mann verwickelte die Frau in ein Gespräch und stellte auch persönliche Fragen. Als diese kein Interesse an einem weiteren Gespräch zeigte und sich entfernen wollte, erfasste der unbekannte Täter die Frau an Arm und Hüfte. Erst als die Frau laut um Hilfe schrie, lies der unbekannte Täter von ihr ab und sie konnte sich befreien. Der unbekannten Täter flüchtete vom Tatort.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 170-175 cm, schmale Statur, dunkle Haare, an den Seiten kurz und oben länger, dunkle Brille mit starken Gläsern, längliches Gesicht. Bekleidet war er zur Tatzeit mit einer dunklen Jacke mit Lederbesätzen und einer dunklen Jeans.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Tel.: 05681/774-0.

