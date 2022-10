Polizei Homberg

POL-HR: Edermünde-Holzhausen: Einbrecher stehlen 25 Fahrräder aus Fachgeschäft

Homberg (ots)

Edermünde-Holzhausen

Einbruch in Fahrradgeschäft Tatzeit: 18.10.2022, 23:00 Uhr bis 19.10.2022, 09:15 Uhr Fahrräder im Wert von ca. 100.000,- Euro stahlen unbekannte Täter in der vergangenen Nacht aus einem Fahrradfachgeschäft in der Frankfurter Straße. Die Täter begaben sich zu dem Geschäft und brachen eine Nebeneingangstür auf. Sie betraten den Verkaufsraum und entwendeten ca. 25 Mountainbikes, Rennräder und E-Bikes der Marken Trek, Merida, Bianchi, Centurion und Pivot. Zudem wurde eine Geldkassette mit Bargeld entwendet. Die Fahrräder wurden über ein angrenzendes Feld in ein dort abgestelltes unbekanntes größeres Kraftfahrzeug geladen. Mit diesem Kraftfahrzeug mit den gestohlenen Rädern flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beträgt 500,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell